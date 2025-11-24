Ричмонд
Раскрыты детали обязательной отработки после медвуза

Согласно информации, распространённой изданием «Коммерсантъ», обязательная трёхлетняя отработка после окончания медицинского вуза будет применяться выборочно и коснётся лишь определённых специальностей. Соответствующие требования закреплены в подзаконных актах Министерства здравоохранения.

Под обязательство попадают выпускники специалитета по программе «Лечебное дело», а также ординаторы, выбравшие такие направления как неонатология, терапия, онкология, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая и торакальная хирургия.

Они должны будут отработать три года под руководством врача-наставника в государственных или частных клиниках, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

