Раскрыты детали обязательной отработки после медвуза

Согласно информации, распространённой изданием «Коммерсантъ», обязательная трёхлетняя отработка после окончания медицинского вуза будет применяться выборочно и коснётся лишь определённых специальностей. Соответствующие требования закреплены в подзаконных актах Министерства здравоохранения.
Под обязательство попадают выпускники специалитета по программе «Лечебное дело», а также ординаторы, выбравшие такие направления как неонатология, терапия, онкология, пластическая хирургия, сердечно-сосудистая и торакальная хирургия.
Они должны будут отработать три года под руководством врача-наставника в государственных или частных клиниках, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.
