Белый дом сообщил, что планов по организации встречи Трампа и Зеленского ещё нет

В Белом доме сделали заявление о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Официальный представитель администрации США сообщил, что вопрос о проведении встречи президента США и киевского главаря пока не стоит на повестке дня.
Кроме этого, источник также подчеркнул, что мирный план должен быть согласован с российской стороной.
Как сообщает Financial Times, окружение Зеленского выступает против его поездки в Вашингтон. Причиной стали опасения по поводу возможного конфликта с Дональдом Трампом.
