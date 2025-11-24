Егоров: ФНС будет разыскивать арендодателей, уклоняющихся от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет разыскивать арендодателей, которые пытаются уклониться от уплаты налогов. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщил глава ведомства Даниил Егоров.
По его словам, самозанятость помогает «обелить» рынок аренды жилья — многие россияне начали платить налог с доходов от недвижимости.
Однако все еще есть те, кто стремится скрыть свой доход от сдачи жилья. В таком случае используются цифровые платформы, содержащие информацию о бизнес-активности.
— Второе решение — налоговые вычеты для арендаторов. Мы создадим конфликт продавца и покупателя: если продавец не хочет легальных документов, то покупатель не может заявить вычеты, — добавил глава ФНС.
Эффективность этой меры будет зависеть от суммы вычета и потерь для обеих сторон, однако часть владельцев начнет сдавать жилье легально, передает газета «Ведомости».
Юрист по гражданским делам Алла Георгиева также дала советы жителям домов, недовольных действиями соседей, сдающих жилье на короткий срок.
Адвокат Валерий Панасюк предупредил собственников жилья об ответственности за длительное проживание в квартире посторонних лиц без официальной регистрации.