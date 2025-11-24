В Новороссийске работают сирены.
В Новороссийске произошел сбой в системе оповещения, в ходе которого жители услышали ложные сообщения о различных чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава МО Новороссийск Андрей Кравченко.
«Поступили сообщения из разных районов о работе голосового оповещения с ложной информацией о ЧС. Это результат несанкционированного доступа в систему городского оповещения. Специалисты устраняют проблему. Реальна только угроза БПЛА, остальные сообщения недостоверны», — пояснил мэр Андрей Кравченко.
