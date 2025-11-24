Трусы с пентаграммой стали причиной штрафа для петербургского бизнесмена

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал индивидуального предпринимателя за продажу товаров с символикой, признанной судом сатанинской. Как сообщила объединённая пресс-служба городских судов, 9 октября 2025 года предприниматель осуществил сбыт атрибутики, запрещённой решением Верховного суда РФ.
Среди изъятых товаров были трусы с изображением козла в пентаграмме, кошельки, зажим для денег, обложка на паспорт с аналогичными рисунками, футболка с Бафометом, подставка под телефон с перевёрнутой пентаграммой и два деревянных алтаря с такой же символикой.
Суд привлёк предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ, назначив штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией всей запрещённой продукции.
