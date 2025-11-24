Ричмонд
Белый дом: мирный план должен быть согласован РФ

В Белом доме подчеркнули необходимость согласования мирного плана с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Белого дома подчеркнул, что без согласия России мирный план не может быть реализован.

При этом источник в Белом доме также сообщил, что на данный момент нет планов по организации встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Газета Financial Times ранее писала, что несмотря на предварительные консультации Вашингтона и Киева о возможном саммите Трампа и Зеленского, нынешнее окружение лидера Украины выступает против этой идеи.

