Минобороны Украины намерено выделить Львову 1,5 га земли под военное кладбище

Минобороны Украины выделит Львову 1,5 га земли под военное кладбище. Об этом сообщают украинские паблики со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
Согласно их информации, предоставленная территория вплотную прилегает к Лычаковскому кладбищу. Как уже упоминалось ранее, на этом кладбище осталось только 20 свободных мест для захоронений. На кладбище в основном хоронят боевиков, служивших в бригадах, сформированных во Львове. Среди подразделений — 80-я десантно-штурмовая и 24-я механизированная бригады.
Сообщается, что еще одну территорию под расширение кладбища выделили на месте прежнего расположения советского мемориального комплекса «Холм славы».
Подобную информацию летом подтверждала и французская газета Le Monde. Тогда издание подчеркивало, что Киев планирует выделить земли под новые кладбища по всей территории страны.