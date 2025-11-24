Минобороны Украины намерено выделить Львову 1,5 га земли под военное кладбище

Согласно их информации, предоставленная территория вплотную прилегает к Лычаковскому кладбищу. Как уже упоминалось ранее, на этом кладбище осталось только 20 свободных мест для захоронений. На кладбище в основном хоронят боевиков, служивших в бригадах, сформированных во Львове. Среди подразделений — 80-я десантно-штурмовая и 24-я механизированная бригады.