Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 31 беспилотник ВСУ

Беспилотники уничтожили в пяти регионах, а также над акваторией Чёрного моря.

Источник: Аргументы и факты

Военные за вечер уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Их уничтожили в пяти регионах, а также над акваторией Чёрного моря. Кроме того, БПЛА нейтрализованы над акваторией Азовского моря.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 17 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник российские военные ликвидировали над территорией страны 93 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины.

