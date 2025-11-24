Ричмонд
Белый дом заявил, что большинство пунктов мирного плана по Украине согласованы

Ливитт сообщила о согласовании большинства пунктов мирного плана Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

По данным Белого дома, работа над планом урегулирования для Украины продолжается: большая часть его положений уже согласована. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с журналистами.

Она отметила, что Вашингтон ожидает, что Россия поддержит предложенный план украинского урегулирования.

«Конечно, мы должны убедиться, что все эти пункты согласованы. И затем, конечно, мы убедимся, что другая сторона в этом конфликте, россияне, также согласятся на них», — сказала Ливитт.