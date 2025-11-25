Ричмонд
Что можно и нельзя в Иоаннов день 25 ноября, который называют Снежный

Узнали приметы и запреты на 25 ноября, когда отмечают Иоаннов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 25 ноября вспоминает Иоанна Милостивого. В народе празднуют день Иоанна Снежного. Все дело в том, что к названной дате устанавливается холодная и ветреная погода, а также прилетают снегири.

Что нельзя делать 25 ноября.

Нельзя отказываться от добрых советов. Вместе с тем молодым девушкам не следует вместе с подругой покупать обувь. Предки верили, что подобное может привести к неудачам в любви.

Что можно делать 25 ноября.

По традиции, 25 ноября было принято играть свадьбы. А еще верующие ходили в церковь, молились святому и просили у него счастья.

Согласно приметам, плывущие низко облака предупреждают о похолодании. Кроме того, по погоде, которая установить 25 декабря, узнавали, каким окажется декабрь.

