Что можно и нельзя в Иоаннов день 25 ноября, который называют Снежный

Православная церковь 25 ноября вспоминает Иоанна Милостивого. В народе празднуют день Иоанна Снежного. Все дело в том, что к названной дате устанавливается холодная и ветреная погода, а также прилетают снегири.
Что нельзя делать 25 ноября.
Нельзя отказываться от добрых советов. Вместе с тем молодым девушкам не следует вместе с подругой покупать обувь. Предки верили, что подобное может привести к неудачам в любви.
Что можно делать 25 ноября.
По традиции, 25 ноября было принято играть свадьбы. А еще верующие ходили в церковь, молились святому и просили у него счастья.
Согласно приметам, плывущие низко облака предупреждают о похолодании. Кроме того, по погоде, которая установить 25 декабря, узнавали, каким окажется декабрь.
