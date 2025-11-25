Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»: Обязательные дела и строгие запреты на 25 ноября

Икона Божией Матери «Милостивая» была написана самим евангелистом Лукой. Тот родился в первом году нашей эры. С Иисусом они почти ровесники. Поэтому икона Божией Матери «Милостивая» — это почти что прижизненный портрет Богородицы. На образе она молит Господа о спасении всех христиан. Лука передал икону в Египет, оттуда в 980 году святой образ забрали в Константинополь. Она проявила себя чудотворной, её потом потеряли и чудом нашли на горе Киккос на Кипре. Поэтому Византийская православная церковь установила ей два праздника — 25 ноября (12 ноября) и 8 января (26 декабря).