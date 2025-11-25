Народный календарь. Почему нельзя сплетничать в Гурьев день, 28 ноября

На Руси считали, что в эту дату зима «слезает с лошади» и начинает сыпать вокруг «снег да иней». 28 ноября запрещалось сплетничать и жадничать. Ходило поверье, что тот, кто откажет нуждающимся, разделит их участь, а злые силы могут подслушать плохие сплетни и воплотить их в жизнь.