Народный календарь. Почему нельзя сплетничать в Гурьев день, 28 ноября

Православные 28 ноября чтут память святых Самона, Авива и Гурия — в честь последнего в народном календаре этот праздник прозвали Гурьев день. Все они стали жертвами гонений на христиан в былые годы, поплатившись за отказ возвращаться к многобожию. Также с этого дня начинается Рождественский пост.
На Руси считали, что в эту дату зима «слезает с лошади» и начинает сыпать вокруг «снег да иней». 28 ноября запрещалось сплетничать и жадничать. Ходило поверье, что тот, кто откажет нуждающимся, разделит их участь, а злые силы могут подслушать плохие сплетни и воплотить их в жизнь.
Приметы погоды:
Снег выпал — до весны уже не растает.
На улице тепло и мокрый снег идет — май будет теплым.
Лошади ржут громче обычного — будут мягкая зима и хороший урожай в следующем году.
Именины отмечают: Григорий, Гурий, Самсон, Филипп, Дмитрий, Никита, Николай, Петр.