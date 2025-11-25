«Абсолютно не обидно, что меня называют клоуном»

— Он человек, который пишет, фонтанирует, фантазирует. У меня к Юрию Быкову нет вопросов. Он сказал в двух словах, что это будет история Меглина в направлении некой команды, которую он собирает вокруг себя. Точнее, это его попытка сохранить людям со страшным детством хоть какую-то жизнь. Все актеры прекрасны, все роскошно справляются с судьбами своих персонажей, которые им достались. Но мне очень нравится, что они абсолютно не повторяют друг друга.