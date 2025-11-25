Если в театре нет событий, он постепенно превращается в конвейер, где всё понятно, привычно и нет никакой непредсказуемости, считает Константин Хабенский. Народный артист России снялся в третьем сезоне успешного сериала «Метод», который вышел на «Кинопоиске». Но, кроме того, потрясений ему хватает в МХТ, которым он руководит четыре года. И, как признается Константин Хабенский, теперь у Московского художественного появилась прямая связь с космосом. «Известия» встретились с народным артистом России и поговорили про кино, театр и… казино.
«Фильмов ужасов я побаиваюсь».
— Режиссер Юрий Быков говорит о «Методе» — это страшная сказка. История про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. Не обидно, что вас называют клоуном?
— Абсолютно не обидно, что меня называют клоуном. Более того, я проповедую свое стремление когда-нибудь дойти до, в хорошем смысле, клоунады. Это высший актерский пилотаж.
— А вы бываете в цирке?
— Не так часто, как хотелось бы.
— Как вам кажется, о чем сериал «Метод»?
— Я полагаю, что это история о людях, детство которых было очень сильно ущемлено или травмировано. А мы продолжаем следить за судьбами этих людей.
— Вам прототипы или просто подобные персонажи в жизни попадались?
— Я думаю, что и вам попадались. Просто, может быть, они не так ярко выявлены, как герои нашего сериала.
— После второго сезона «Метода» прошло достаточно много времени. Как Юрий Быков убедил вас, что надо продолжить эту историю?
— Вы знаете, прошло много времени между первым и вторым сезонами «Метода». Паузы были ровно по пять лет. Убеждать меня, особенно Юрию Быкову, не надо было. Он просто позвонил и сказал, что знает, как перезапустить этот проект. Я спросил: «Точно знаешь?» — «Точно знаю!» — «Всё, вперед!».
— Вы доверились его ощущению.
— Он человек, который пишет, фонтанирует, фантазирует. У меня к Юрию Быкову нет вопросов. Он сказал в двух словах, что это будет история Меглина в направлении некой команды, которую он собирает вокруг себя. Точнее, это его попытка сохранить людям со страшным детством хоть какую-то жизнь. Все актеры прекрасны, все роскошно справляются с судьбами своих персонажей, которые им достались. Но мне очень нравится, что они абсолютно не повторяют друг друга.
— Сериал страшный, местами метафоричный. А вы боитесь смотреть фильмы и сериалы про маньяков?
— Самих по себе фильмов ужасов я побаиваюсь. С ними у меня не сложилось. Стараюсь особенно в них не заныривать как зритель. А история маньяка, если это история человека, мне любопытна, как любопытно любое изучение человеческой душевной структуры.
— Но ведь маньяки, по большому счету, манипуляторы.
— Вы так говорите, как будто ваша жизнь связана с огромным количеством маньяков!
— Я почитала про Чикатило. Тот был изысканным манипулятором. А в своей последней речи, перед казнью, он даже пробил на слезу тех, кто после смотрел это видео.
— Потому что у него своя правда, свои убеждения. Вы же не читали про того психиатра, который разговорил и раскрутил на признания этого человека.
— Нет, не читала. А вы прочли?
— Тут тоже можно задать вопрос, кто из них талантливее в этом. Но кто-то из них позволяет себе реализовывать свои фантазии, а кто-то направляет их на совсем другое дело. Я сейчас не говорю о том, что это человек из того же теста, но если он нашел общий язык с маньяком, значит, это похожее.
«Если в театре нет событий, он постепенно превращается в конвейер».
— Что для вас было экстримом в «Методе»?
— Вообще когда выходишь на площадку в любом фильме, и это не экстрим, значит, ты не туда пришел. Я имею в виду — не только сцены пожаров и так далее, но и напряжение и температуру человеческой души.
— Константин Юрьевич, вы человек многогранный…
— С чего вы это взяли?
— Не каждый сможет заниматься и театром — руководить, играть, ставить спектакли, да еще в кино сниматься, и в сериалах. Сколько у вас сейчас проектов в работе?
— Один — это сериал «Казино» о студентке мехмата, которая ради спасения семьи бросает учебу и устраивается на работу в первое игорное заведение Москвы. Проект выйдет в следующем году на «Кинопоиске». Но я не рассказываю про работу, которую не сделал и еще сам не видел. У меня достаточно работы, чтобы распределять свои силы.
— А вы в казино когда-нибудь играли?
— Поигрывал изредка. Получал от этого огромное удовольствие, потому что шел с твердой установкой — я иду проигрывать.
— Выигрыш хоть когда-то приходил к вам?
— Конечно.
— Вы четыре года руководите Художественным театром. С точки зрения спортсмена, это олимпийский цикл. Скажите, есть ли в вашей копилке то, чем вы гордитесь? За что вас можно наградить медалью?
— Какой медалью, сначала скажите.
— Золотой.
— Достоинство я понял, а в честь чего?
— За хорошую работу.
— У меня получилось собрать очень хорошую административную команду, которая помогает, берет на себя огромную часть работы, с которой я бы не справился. Я рад, что у нас в театре снова идет бурная творческая жизнь и проекты выходят. У нас получилось создать новую традицию Художественного театра, связанную с космонавтами, которые готовятся к выходу на орбиту. Премия своя появилась.
— Еще появился конкурс короткометражных фильмов.
— Это мы тоже осваиваем. Прекрасно, что словосочетание «Московский художественный театр имени Чехова» вызывает радость и уважение.
— А может, вам еще одну сцену попросить, для размаха? Например, кинопроекты там запускать.
— Кинопроекты мы запускаем на студии «Мосфильм», она специально для этого предназначена. Например, спектакль «Жил. Был. Дом.». На «Мосфильме» его репетировали и снимали, а потом выпустили в кинотеатрах.
— Зачем вам столько всего в МХТ? Это дополнительная нагрузка.
— Театр — это место событийное. Не всегда получается, что каждый проект становится событием. Но когда хотя бы через один, будь то спектакль, будь то премия или запуск космического корабля на орбиту, — это хорошо. Потому что, если в театре нет событий, он постепенно превращается в конвейер, где всё понятно, привычно и нет никакой непредсказуемости.
«Какие-то вещи не надо расшифровывать, вы их для себя сами поймете».
— На днях у вас была премьера спектакля «Идиоты» в постановке Сергея Волкова. До этого Москву потрясла «Кабала святош» Юрия Квятковского. Теперь билеты не купить ни на первый, ни на второй спектакли. Их нет до конца января. Всё распродано. Это мечта худрука, чтобы зритель рвался в МХТ?
— Это значит, мы просто попали в тему, в название, в актеров. И таким образом попали в зрительский интерес.
— Чья была идея пригласить Николая Цискаридзе?
— Это была идея творческого коллектива, когда мы задумывали постановку и решали вопрос с кастингом.
— Кроме Цискаридзе еще кто-то мог претендовать на роль Людовика Великого?
— Нет, только Николай Максимович.
— Артисты говорят, рядом с вами плохо играть нельзя, к вам надо тянуться, вам надо соответствовать.
— Лесть неприкрытая.
— За что в самом финале спектакля ваши герои просят прощения?
— Какие-то вещи не надо расшифровывать, вы их для себя сами поймете. Когда я скажу, за что, в этом уже не будет никакого живого театра.