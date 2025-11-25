Торг у местных: Гергиев вернул «Мертвые души» в афишу Большого

Спустя почти полвека в репертуар Большого театра вернулась опера Родиона Щедрина «Мертвые души». Легендарную постановку Бориса Покровского 1977 года воскресили режиссер Ксения Шостакович и музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Премьера оперы стала частью масштабного фестиваля памяти Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, который стартовал 20 ноября в день 100-летия со дня рождения великой балерины, и завершится 16 декабря, в день рождения композитора. «Известия» побывали на премьере «Мертвых душ».
Возвращение Покровского в Большой.
Валерий Гергиев продолжает возвращать в репертуар Большого театра знаковые постановки. Вслед за операми «Руслан и Людмила», «Семен Котко», балетами «Конек-Горбунок» и «Шехеразада» в афише появились «Мертвые души». Опера Родиона Щедрина по одноименной поэме Гоголя впервые была представлена зрителям 7 июня 1977 года. Свое грандиозное сочинение композитор писал десять лет. Это первая опера Щедрина, либретто к которой он также написал сам.
Фото: пресс-служба Большого театра.
Постановочную команду композитор тогда собирал сам. Режиссером был Борис Покровский, художником Валерий Левенталь, а за дирижерский пульт встал Юрий Темирканов, на тот момент руководитель Кировского театра (теперь это Мариинский театр. — Ред.). 24-летний Валерий Гергиев в то время был ассистентом Юрия Хатуевича. Опера «Мертвые души» была в каком-то смысле революционным спектаклем, но затем сошла со сцены. Теперь Гергиев решил ее вернуть в репертуар.
Над возобновлением легендарного спектакля работала режиссер Ксения Шостакович. Гергиев взялся за музыкальную часть постановки. Декорации Валерия Левенталя восстанавливала сценограф Альона Пикалова. Художник и режиссер старались максимально точно повторить оригинал — костюмы, реквизит, декорации. Команда провела буквально расследование. Из 19 сцен спектакля 1977 года на видео сохранилось лишь четыре. Это всего 50 минут от «Мертвых душ» Покровского. А спектакль идет три с лишним часа. Оформление воссоздавали по фото, по эскизам и записям из запасников Бахрушинского музея, Третьяковки, Музея музыки и РГАЛИ.
Фото: пресс-служба Большого театра.
Режиссер Ксения Шостакович не случайно оказалась в команде Валерия Гергиева. Она уже вернула на сцену «Сорочинскую ярмарку» Покровского (музыкальная редакция Виссариона Шебалина) год назад. Спектакль в редакции Ксении Шостакович увидели зрители на Новой сцене ГАБТ.
Чичиков и компания.
История похождений Чичикова и жителей уездного города N начинается с пышного застолья у прокурора (Андрей Булгаков) в честь авантюриста. «Виват, Павел Иванович!» — поют все те, кто позже будет торговаться с ним за души покойных. Среди званых гостей — Манилов (Тихон Горячев), Собакевич (Владислав Попов), Ноздрев (Игорь Онищенко), Мижуев (Демьян Онуфрак), губернатор (Данил Князев), председатель палаты (Захар Ковалев), полицмейстер (Чингис Баиров), почтмейстер (Александр Чернов).
Каких только разносолов нет на приеме — осетры, молочные поросята, холодец, пироги, вазы с фруктами. И, конечно, вино. Бутылки не успевают подносить. Именитые жители города поочередно угощают Чичикова, признаются ему в любви. Чичиков, в свою очередь, расточает комплименты «отцам города».
Фото: пресс-служба Большого театра.
У Бориса Покровского партию Чичикова пел народный артист РСФСР, баритон Александр Ворошило. У Валерия Гергиева — солист оперной труппы ГАБТ Василий Соколов. Появление молодого баритона на Исторической сцене Большого стало возможным после того, как Камерный музыкальный театр им. Б. А. Покровского присоединили к главному театру страны. Теперь это Камерная сцена ГАБТ на Никольской улице.
Всего в спектакле 32 сольные партии. Все непростые. И для каждой нужно было найти сильного исполнителя. Как говорил композитор, главная задача — вокально переосмыслить прозу.
Важную роль композитор отвел хору. По замыслу Родиона Щедрина, он находится в оркестровой яме. Певцы расположились на местах струнных инструментов. Кроме классических вокалистов, Щедрин допустил там участие народников. Их голоса — важная краска для спектакля. Работая над текстом Гоголя, Родион Константинович нашел в «Мертвых душах» упоминание народной песни «Не белы снеги». Это, кстати, единственное упоминание музыки в двух томах Гоголя. Щедрин отыскал текст песни и написал на него свою музыку. Протяжную, напоминающую запевы извозчика. «Не белы снеги» символизирует в опере дорогу, по которой едет Чичиков. Исполняет ее ансамбль «Комонь» под руководством Ильи Шарова. Этот коллектив находится в кулисах.
Доедет до Москвы?
Дорога даже визуально становится важной составляющей спектакля. Сценограф Валерий Левенталь сделал двухъярусные декорации. На верхнем уровне он построил дорогу. Как в кино, Чичиков в бричке с кучером Селифаном (Андрей Зорин) едут по бескрайним полям. А фоном — акварельные зарисовки российской глубинки кисти Валерия Левенталя. Проецируемые изображения двигаются вместе с повозкой Чичикова. По дороге им встречаются покосившиеся заборы, мужики и бабы. Дорога — философская и мистическая составляющая спектакля.
Фото: пресс-служба Большого театра.
Сценическое пространство намеренно уменьшено колосниками, чтобы сконцентрировать внимание на том, что происходит на первом плане. А там, на авансцене, из черноты появляются интерьеры усадеб и домов тех, кого с визитом посещает Чичиков.
Спеть и даже просто выучить эту музыку Родиона Щедрина не так просто. Но вокальная техника идет вперед, и то, что казалось невозможным в 1977 году, поддается молодым исполнителям. Артисты будто купаются в музыке. Сопрано Анна Аглатова исполняет партию Лизаньки Маниловой, Рамиля Миниханова поет за Даму, прекрасную во всех отношениях, меццо-сопрано Дарья Белозерова за Софью Ивановну, даму просто приятную, а Ирина Березина — за губернаторшу. Бас-баритон Николай Казанский вышел в партии Бородатого, а тенор Марат Гали — Сысой Пафнутьевич.
Одна из самых сложных ролей — Плюшкин. Шамкающий и шепелявящий старик — никто иная, как меццо-сопрано Евгения Сегенюк. Здесь нет расхождений с первоисточником. Гоголь описывает своего персонажа как старуху-ключницу. Попав в дом Плюшкина, заваленный барахлом и покрытый паутиной, Чичиков обращается к встретившей его старухе: «Послушай, матушка, что барин, дома?» Но ключница с жидкой бородой не прислуга в старой хламиде с заплатами, а сам хозяин.
Фото: пресс-служба Большого театра.
Евгения Сегенюк, изображая старика, исполняет свои арии в полусогнутом состоянии. Петь высокие ноты согбенной особенно сложно. А еще надо состарить голос, сделать его сиплым, свистящим и пришепетывающим. Партия Плюшкина не блещет мелодизмом, но задача артиста спеть так, чтобы зрители не сомневались: это герой Гоголя. И игра актрисы сделала образ ярким и запоминающимся, как запомнилась зрителям и эффектная сцена, в которой Чичиков взмывает в беседке вместе с дочкой губернатора.
Заканчивает Родион Щедрин свою оперу похоронами прокурора, который умер от ужаса, что Чичиков может быть засланным капитаном Копейкиным, а может, даже Наполеоном. А невольный виновник смерти чиновника, Чичиков, вновь отправился в дорогу. По ней опять едет бричка, и встречающие ее мужики рассуждают: «Вишь ты, вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет? — Доедет. — А в Казань-то, я думаю, не доедет?.. — В Казань не доедет».
Для поклонников творчества Родиона Щедрина Большой театр вел прямую трансляцию с премьерного спектакля 23 ноября на платформе «VK Видео» в своем официальном сообществе «ВКонтакте». Кроме того, оперу можно было посмотреть в кинотеатрах страны. Следующие показы оперы «Мертвые души» состоятся с 9 по 11 декабря.