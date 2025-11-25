Торг у местных: Гергиев вернул «Мертвые души» в афишу Большого

Важную роль композитор отвел хору. По замыслу Родиона Щедрина, он находится в оркестровой яме. Певцы расположились на местах струнных инструментов. Кроме классических вокалистов, Щедрин допустил там участие народников. Их голоса — важная краска для спектакля. Работая над текстом Гоголя, Родион Константинович нашел в «Мертвых душах» упоминание народной песни «Не белы снеги». Это, кстати, единственное упоминание музыки в двух томах Гоголя. Щедрин отыскал текст песни и написал на него свою музыку. Протяжную, напоминающую запевы извозчика. «Не белы снеги» символизирует в опере дорогу, по которой едет Чичиков. Исполняет ее ансамбль «Комонь» под руководством Ильи Шарова. Этот коллектив находится в кулисах.