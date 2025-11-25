Баллада о солдатке: первый фильм про Человека-бензопилу стал хитом в РФ

Но внимательное отношение японцев к советской теме, эмоциональная сложность персонажей и качественная работа MAPPA всё равно превращают картину в событие, значимое не только для поклонников манги, но и для более широкой зрительской аудитории. Успех в прокате, сильное международное внимание и потенциальная дорога на «Оскар» лишь подтверждают, что перед нами важное произведение с рейтингом 18+, которое не боится быть смелым и дерзким на фоне куда более консервативных представителей жанра.