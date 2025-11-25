Баллада о солдатке: первый фильм про Человека-бензопилу стал хитом в РФ

Полнометражный фильм «Человек-бензопила: История Резе», который выйдет в российский прокат 4 декабря, уже успел стать одним из самых обсуждаемых анимационных релизов сезона. В Японии картина дебютировала 19 сентября и сразу стала сенсацией: при бюджете в $4,1 млн фильм собрал на родине $56 млн и стал одним из самых кассовых релизов года. В мировом прокате он заработал более $168 млн. Российская аудитория встретила премьеру с не меньшим интересом — за первый день превью-показов фильм собрал свыше 15 млн рублей. «Известия» изучили феномен успеха новинки от культовой студии анимации MAPPA.
Чем запомнится фильм про демона с головой-бензопилой.
В России зрителям будут предлагаться различные версии фильма — в дубляже и оригинале на японском с русскими субтитрами, как часто предпочитают смотреть настоящие поклонники, отаку. «История Резе» вошла в расширенный лонг-лист «Оскара» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».
Одним из самых заметных аспектов фильма стал сильный акцент японских авторов на советской тематике. Резе —- это девушка из СССР, подвергшаяся правительственным экспериментам, трагическая жертва холодной, бесчеловечной машины. Это не просто декоративная деталь, а центральный элемент драматургии: образ раскрывается через мотив сломленной судьбы и вынужденного служения системе.
Важнейшим сюжетообразующим символом становится «Баллада о солдате» Григория Чухрая, которую создатели неожиданно интегрировали в историю. Впрочем, неожиданно для тех, кто не читал мангу, потому что там тоже герои смотрели классический шедевр и очень живо реагировали на него. И это становилось ключом к пониманию внутреннего мира другой девушки этого сюжета — японки Макимы. Такой культурный диалог с советским наследием делает картину необычной и многослойной, выводя ее за рамки привычного аниме-экшена.
Звучит по-русски.
Студия MAPPA, стоящая за такими проектами, как «Магическая битва» и «Атака титанов», вновь демонстрирует свой фирменный подход к анимации: тщательно проработанные сцены боя, резкий визуальный стиль и мрачная эстетика, которая идеально подходит вселенной «Человека-бензопилы». При этом «История Резе» отличается от предыдущих громких хитов студии более камерным и эмоционально выверенным тоном.
Если «Магическая битва» делает ставку на масштаб, динамику и высокоэнергетические сражения, а «Атака титанов» выстраивает свой пафос на глобальных конфликтах, политических аллегориях и философских мотивах, то «История Резе» гораздо более интимна. Здесь центральным становится не столько эпическое противостояние, сколько человеческая трагедия в условиях мира, где насилие стало повседневностью. Это фильм не о войне миров, а о том, как личные чувства обречены сталкиваться с жестокостью системы.
Визуально «История Резе» демонстрирует одну из самых сильных работ MAPPA последних лет. Сцены сражений выстроены с почти хореографической точностью — агрессивной, резкой, телесной. Особое внимание уделено способности Резе и ее трансформации, что делает ключевые эпизоды едва ли не лучшими боевыми сценами студии. В то же время драматические моменты анимированы мягче и кинематографичнее, что усиливает эмоциональный эффект и создает контраст между хрупкостью человеческих чувств и жестокостью мира демонов. Резе — демон-боеголовка, она активирует свои дьявольские умения, выдернув чеку, вставленную буквально в шею.
Значимую роль в восприятии фильма играет озвучка. Сейю Резе по имени Рэна Уэда не только придала героине мощную актерскую глубину, но и исполнила в фильме песню на русском языке — жест, который подчеркивает внимание японской команды к культурному контексту персонажа. В зале одобрительно загудели после того, как героиня спела строчки «Утром мы пойдем вместе в церковь, потом будем пить кофе и есть омлеты в кафе».
Российский дубляж, выполненный студией Flarrow Films, адаптирует картину бережно и профессионально, сохраняя эмоциональные нюансы и не выпадая из атмосферы оригинала. Актерское мастерство держится на таком же высоком уровне, какой был у «Дандадан: Злой глаз». Может, не хватает лишь молодежного языка — использованный в «Истории Резе» несколько литературен с учетом того, что происходит на экране. Вспоминается сцена из «Джентльменов удачи» с батареей, сброшенной на ногу.
Стоит ли идти в кино.
«Человек-бензопила: История Резе» стал редким примером анимационного фильма, который способен одновременно работать как эффектный жанровый боевик, глубокая человеческая драма и культурное высказывание. При этом любители более динамичных экшенов типа «Дней Сакамото» могут разочароваться первой половиной фильма — она долго расставляет шахматные фигуры по клеткам, не балуя никакими драками и перестрелками.
Но внимательное отношение японцев к советской теме, эмоциональная сложность персонажей и качественная работа MAPPA всё равно превращают картину в событие, значимое не только для поклонников манги, но и для более широкой зрительской аудитории. Успех в прокате, сильное международное внимание и потенциальная дорога на «Оскар» лишь подтверждают, что перед нами важное произведение с рейтингом 18+, которое не боится быть смелым и дерзким на фоне куда более консервативных представителей жанра.