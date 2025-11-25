Календарь на 25 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году в память о сестрах Мирабаль, участницах подпольного революционного движения против диктатуры в Доминиканской Республике. Женщины не раз оказывались в заключении из-за того, что публично выступали против Рафаэля Трухильо, в народе их прозвали «Бабочками Мирабаль». 25 ноября 1960 года трех из четырех сестер по приказу диктатора задержали, избили палками и задушили, а тела сбросили в обрыв, пытаясь инсценировать автокатастрофу. Случившееся потрясло жителей Доминиканской Республики и лишь укрепило народное недовольство режимом Трухильо, который сам вскоре стал жертвой покушения. Память о сестрах Мирабаль жива в Доминикане и по сей день, а в мире 25 ноября проводятся мероприятия, привлекающие внимание к проблеме насилия в отношении женщин.