Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу из-за масок со своим лицом

Актер Сергей Безруков обратился в суд с иском к предпринимательнице Кристине Соболевской. Причиной стало незаконное использование его изображения на карнавальных и тканевых масках, реализуемых через крупные онлайн-площадки, сообщает ТАСС.
В пресс-службе суда уточнили, что артист требует запретить дальнейшее распространение его персональных данных — имени, фамилии и фотографий — в интернет-пространстве. Также Безруков намерен взыскать с ответчика компенсацию за причиненный моральный вред.
Представители судебных органов пояснили, что Соболевская разместила на маркетплейсах продукцию с изображением лица актера без получения соответствующего разрешения, что было расценено как прямое нарушение гражданских прав.
