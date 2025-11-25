ВСУ атаковали Новороссийск и ряд регионов: онлайн-трансляция

ВС РФ отражают массовую атаку в Новороссийске.
В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден многоэтажный дом, один человек ранен. Об этом сообщили в Оперштабе региона. Ранее в ряде регионов был введен режим беспилотной опасности. Подробнее об отражении атаки — в материале URA.RU.
02:24 В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА Глава города Андрей Кравченко призвал жителей не подходить к окнам и принять необходимые меры безопасности. А также напомнил о запрете на съемку и публикование в соцсетях фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб.
02:24 В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом заявили в Оперштабе Краснодарского края.
02:23 На территории Туапсинского муниципального округа объявлена беспилотная опасность. Об этом рассказал глава муниципалитета Сергей Бойко.
02:23 В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, пострадавших нет. Осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили. Об этом сообщили в Оперштабе региона.
02:23 С 20 до 23 по московскому времени ПВО сбили 31 украинский дрон над морскими акваториями и регионами юга России. 17 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть — над Азовским морем, три — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА — над территорией Брянской, Белгородской областями, над территорией Краснодарского края. Об этом предупредили в Минобороны РФ.