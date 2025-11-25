В пирамиде Хеопса нашли тайный коридор

Ранее скрытые аномалии обнаружили в пирамиде Микерина. По мнению исследователей, они могут указывать на скрытый проход в сооружение. Но мумии фараона внутри нет — она была утрачена много лет назад. Корабль, вывозивший тело фараона в Европу, потерпел крушение и затонул вместе с грузом.