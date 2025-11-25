В пирамиде Хеопса нашли тайный коридор

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Мюнхенского технического университета обследовали самую крупную из Великих пирамид Гизы — пирамиду Хеопса. Они выявили признаки, свидетельствующие о наличии скрытого прохода под облицовкой.
Ученые сосредоточились на северной стороне пирамиды. Они применили метод электротомографии, позволяющий «заглянуть» под стены, не повреждая их. Результаты показали, что под каменными блоками толщиной 0,85 м скрывается пустая полость. Ее ширина и высота составляют по 2,5 м. Длина коридора — более 2 м.
По словам ученых, коридор начинается под каменными плитами, сложенными в форме буквы V. Они расположены в семи метрах над входом и в 20 м над поверхностью земли, сообщает Scientific Reports.
Ранее скрытые аномалии обнаружили в пирамиде Микерина. По мнению исследователей, они могут указывать на скрытый проход в сооружение. Но мумии фараона внутри нет — она была утрачена много лет назад. Корабль, вывозивший тело фараона в Европу, потерпел крушение и затонул вместе с грузом.
Другое исследование показало, что под пирамидами могут находиться скрытые сооружения. Они гораздо старше пирамид, построенных 4,5 тыс. лет назад. Некоторые структуры скрываются на глубине 600 м под поверхностью. -0-