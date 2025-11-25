В Белом доме заявили, что Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине

В Белом доме выступили с заявлением о прекращении финансирования украинского конфликта. Об прекращении выделения денежной помощи сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
Левитт уточнила, что причиной прекращения финансирования конфликта на Украине стало соответствующее решение президента Дональда Трампа. В то же время она признала, что США по-прежнему продолжают продавать оружие НАТО, прекрасно понимая, что оно в итоге будет отправлено Киеву.
«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — заявила представителям СМИ Каролин Левитт.
Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что США больше не финансируют Украину, но при этом с готовностью получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Как писал KP.RU, по оценкам Трампа траты США на Киев составили 350 миллиардов долларов.