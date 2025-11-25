Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поговорил с Си Цзиньпином про Россию и Украину

Американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос украинского конфликта. Об этом в понедельник, 24 ноября, рассказал глава Белого дома в Truth Social.

Американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос украинского конфликта. Об этом в понедельник, 24 ноября, рассказал глава Белого дома в Truth Social.

— Мы обсудили множество тем, включая Украину и Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты. Наши отношения с Китаем крайне крепкие, — уточнил он.

По его словам, эти переговоры стали продолжением встречи, прошедшей в Южной Корее. После нее обе стороны добились значительного прогресса в отношениях.

По данным Financial Time, Си Цзиньпин отменил свое участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Южно-Африканской Республике.

До этого Дональд Трамп заявил, что не собирается ехать на саммит G20 в ЮАР, так как считает эту страну «коммунистической тиранией».

Журналисты газеты The Hill утверждают, что президент США и председатель КНР в ходе встречи в Южной Корее заключили сделку по Украине.

После Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть друзьями и партнерами: так они могут помочь друг другу развиваться и «процветать вместе».

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше