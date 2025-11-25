Нужен «успех на двоих»

— Кризис первого года — когда пара начинает совместное хозяйство. Потом трех лет. Кризис рождения ребенка. Переход из детского сада в школу — это перестройка не только ребенка, но и всей семьи, это тоже может повлечь кризис. Кризис семи лет. А тут и кризис среднего возраста, совпадающий с переходным возрастом у детей. Последнее — тоже кризис для семьи: супругам нужно понять, как с ребенком выстроить доверительные отношения, не обвиняя друг друга в его несовершенствах. И даже когда, кажется, вы со всем справились, возникает новый кризис: дети вырастают, покидают дом, и все вдруг пустеет, теряет смысл. Потом старость, когда совместная жизнь и вовсе наполняется задачами «на преодоление». Все эти этапы — вызовы для мужа и жены, для их любви и готовности заботиться друг о друге, быть «и в горе, и в радости»….