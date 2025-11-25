Нужен «успех на двоих»

В Госдуме поддержали идею узаконить при разводах примирительную процедуру — медиацию. Государство всерьез озаботилось проблемой: восемь из десяти браков у нас заканчиваются разводами…. Такие результаты идут вразрез с задачами укрепления в обществе традиционных семейных ценностей.
Об инициативе депутатов, а также о проблемах современных браков «Вечерняя Москва» поговорила с основателем фонда «Двое», священником храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иереем Павлом Когельманом.
— Медиация сможет повлиять на развод?
— Конечно! Единодушное решение расстаться — это не такое уж частое явление. Чаще в паре кто-то против. Здесь медиация стала бы возможностью предотвратить развод. Сейчас уже по закону дается от одного до трех месяцев на примирение, и медиатор, то есть нейтральный посредник, смог бы помочь проработать проблемы и прийти к согласию. Он может увидеть потенциал для сохранения, тогда должен быть механизм направить супругов к психологу. Встреч с медиатором и психологом должно быть несколько, ведь ситуация, приведшая к разводу, может меняться. А вслед за ней меняется решение расстаться.
— Хорошо, если оба супруга пришли в суд. А если нет?
— Да, развестись можно заочно, если направить в суд адвоката. Но брак — это всегда двое, все, что происходит в этом союзе, от свадьбы до развода, это личная история двоих. Супруги должны честно, по совести, подходить ко всем трудностям и идти вместе до конца, особенно если в семье есть дети.
— Девиз вашего фонда «Вы двое — и не одни». Две трети обратившихся к вам начинают работать над выходом из кризиса.
— Необходимо место, куда можно прийти за помощью в случае проблем в семье. Сегодня, вступая в брак, юноши и девушки не знают правил жизни в семье. Они нигде не написаны, но они есть. В фонде мы бесплатно даем три онлайн-консультации с психологом. Подключаем других специалистов. А если кто-то из супругов верующий, предлагаем духовную поддержку и находим в любой точке России для них священника, с которым можно было бы поговорить.
— Какие правила жизни в семье вы имеете в виду?
— Речь даже не о том, что жена должна встречать мужа ужином, а муж — радовать жену подарками и совместными выходами, как это было в конфетно-букетный период. Хотя это очень важно. Мы говорим с парами и о кризисах: кризис как этап роста является всегда обычным и закономерным явлением.
— Какие кризисы есть?
— Кризис первого года — когда пара начинает совместное хозяйство. Потом трех лет. Кризис рождения ребенка. Переход из детского сада в школу — это перестройка не только ребенка, но и всей семьи, это тоже может повлечь кризис. Кризис семи лет. А тут и кризис среднего возраста, совпадающий с переходным возрастом у детей. Последнее — тоже кризис для семьи: супругам нужно понять, как с ребенком выстроить доверительные отношения, не обвиняя друг друга в его несовершенствах. И даже когда, кажется, вы со всем справились, возникает новый кризис: дети вырастают, покидают дом, и все вдруг пустеет, теряет смысл. Потом старость, когда совместная жизнь и вовсе наполняется задачами «на преодоление». Все эти этапы — вызовы для мужа и жены, для их любви и готовности заботиться друг о друге, быть «и в горе, и в радости»….
— Не зря у нас отмечают годовщины свадьбы: преодолел кризис — поздравляем! Однако бывает, что дело в другом.
— Да. Бывают измены. Бывает, что один из супругов выстраивает отношения на стороне и уходит. Здесь трудно помочь. И все равно тут нужна помощь, потому что совместные дети должны минимально пострадать. Там, где брак сохранить нельзя, мы в нашем фонде стараемся убедить стороны расходиться мирно во благо детей.
— Какие самые частые причины разводов сегодня?
— Невозможность договориться, то есть люди в паре не готовы уступать друг другу. Отсутствие романтики, что делает отношения рутиной. Измена. Разобщенность в планах на будущее. Эмоциональное насилие, когда один из партнеров по каким-то причинам унижает и оскорбляет другого. Финансовые конфликты, когда партнер (чаще это жена) недоволен уровнем доходов семьи. Общая усталость и разочарование, при которой человек думает, что брак забирает силы.
— Последние две причины — это отчасти дань современным трендам.
— Да. С Запада навязывается мода на индивидуализм, который не предполагает семьи, если отношения и есть, то это «гостевой брак». А недовольство доходами возникает не потому, что людям нечего есть. По данным Росстата за 2024 год, за чертой бедности живут 7,2 процента населения, разводов же ежегодно порядка 80 процентов! Недовольство возникает из-за невозможности купить что-то сверх необходимого. Огромное количество искушений приводит к большим проблемам.
— Мода на самостоятельное достижение успеха в жизни никуда не ушла. Да и феминизм портит статистику.
— Конечно, бывают ситуации, когда у человека не остается выбора, кроме как делать все самому. Но сегодня все чаще женщина просто не готова с чем-то мириться или в чем-то себе отказывать ради семьи. Она разводится, и ей действительно удается самостоятельно достичь каких-то высот. Все это говорит, что над счастливым союзом нужно работать вдвоем! Именно этого люди не хотят делать, им проще работать на себя.
— Ваши правила семейной жизни.
— Семья — это про самоотдачу. Любовь — это костер, в который нужно подбрасывать веточки, чтобы он горел и давал тепло. Проблемы нельзя замалчивать, их нужно обсуждать. Важно научиться слушать, слышать, понимать и прощать. Важна забота не только о членах семьи, но и о себе.
— Петр Мамонов когда-то давно мне сказал, что любить — это быть готовым пролить кровь за человека. То есть погибнуть!
— Иисус Христос дал нам пример любви — Он погиб за нас всех на кресте. Мамонов был прав.
СПРАВКА.
Павел Когельман родился 14 января 1982 года. С красным дипломом окончил Пензенский государственный университет по специальности «информационные системы в экономике», обучался в аспирантуре. Успешно работал программистом 16 лет в разных компаниях. В 37 лет окончил Пензенскую духовную семинарию и стал священником. Служит уже шесть лет. Разведен. Отец десяти детей, пять из которых приемные.