В аэропорту Сочи рассказали об ограничениях рейсов

Еще один российский аэропорт приостановил работу воздушного пространства.
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В терминале доступны комнаты матери и ребенка, бесплатная питьевая вода и онлайн-табло. Пассажиров просят проверять актуальную информацию о рейсах через телеграм-бот гавани или с помощью онлайн-табло.