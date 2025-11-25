Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи рассказали об ограничениях рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Еще один российский аэропорт приостановил работу воздушного пространства.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение авиарейсов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В терминале доступны комнаты матери и ребенка, бесплатная питьевая вода и онлайн-табло. Пассажиров просят проверять актуальную информацию о рейсах через телеграм-бот гавани или с помощью онлайн-табло.