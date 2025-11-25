После концерта с участием Хабенского писатель Водолазкин сломал пюпитр

В Бетховенском зале Большого театра прошло необычное мероприятие — спектакль-концерт с участием симфонического оркестра DYP под управлением Петра Дранги, худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского и писателя Евгения Водолазкина.
Актер и писатель читали отрывки из романа «Авиатор» под музыку Максима Фадеева (над ней — сообщил композитор в видеообращении — он работал полгода) из одноименного фильма Егора Кончаловского, снятого в жанре научной фантастики. За дирижерским пультом был Петр Дранга. Кроме симфонического оркестра участниками масштабного действа стали мужской и женский хоры.
Таким образом объединились музыка, литература и кинематограф — во время спектакля-концерта демонстрировались кадры из фильма «Авиатор». Выходу его в прокат и было посвящено уникальное мероприятие. Другим поводом создатели постановки назвали желание почтить память Юрия Арабова, который начинал работать над сценарием фильма, но ушел из жизни два года назад.
Посмотреть и послушать музыкально-визуального «Авиатора», которого, в отличие от фильма, не будет ни в прокате, ни в репертуаре театров, собрались многочисленные селебрити. Среди них — телеведущие: Екатерина Стриженова с сестрой-дизайнером Викторией Андреяновой, Сергей Бабаев с супругой, Марианна Максимовская — с мужем, Дмитрий Борисов в гордом одиночестве, актеры Александр Олешко, Константин Плотников и Евгений Дятлов (оба с дамами), писатель Александр Цыпкин…
Когда программа вроде бы подошла к концу, оказалось, что участники приготовили зрителям сюрприз и прочитали отрывок из нового романа Евгения Водолазкина — про майора Чистова.
Это было второе действие. Без антракта. И весьма увлекательное. Не всем удается послушать фрагмент еще не вышедшего в свет произведения, да еще в исполнении народного артиста России и популярного писателя.
Публика приняла сюрприз на ура. После чего сидевшие на высоких стульях Хабенский и Водолазкин стали спускаться с них, писатель нечаянно задел деревянный пюпитр… В тот же момент его «лапки» одна за другой стали разъезжаться, и пюпитр повалился на бок. Сломалась ли подставка окончательно или ее можно будет починить, история умалчивает.
«Музыка, конечно, хорошая, но зачем же пюпитры ломать?» — тут же нашелся писатель Водолазкин, перефразировав великого Гоголя. А артист Хабенский пообещал: «Если что — дружественный театр неподалеку отсюда для вас открыт. Договоримся!..».
На том и разошлись.