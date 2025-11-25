«Кайрат» забил семь голов и выиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов

Команды соперничают в рамках ⅛ финала главного еврокубка. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла в Росдале и завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. В составе «Кайрата» по дублю оформили бразильцы Атирсон Оливейра (11 и 26 минуты) и Лукас Отанья (12, 40), еще по мячу забили их соотечественник Кайо Руис (2) и футзалисты сборной Казахстана Даурен Турсагулов (21) и Биржан Оразов (29). У хозяев паркета отличились бразильцы Ранжел (3) и Грелло (3) и испанец Эрик Панес Феликс (10).