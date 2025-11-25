Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске развернули ПВР после падения обломков БПЛА на жилые дома

В Новороссийске на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Пункт временного размещения развернули на базе школы № 29.

В Новороссийске на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Пункт временного размещения готов к приему жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА», — приводит слова Кравченко оперштаб Краснодарского края. Новость опубликована в telegram-канале.

Глава города подчеркнул необходимость создания условий для обеспечения безопасности и комфорта горожан в случае чрезвычайных ситуаций. Школа № 29 была выбрана в качестве базы для ПВР благодаря своему расположению и инфраструктуре, которая позволяет обеспечить необходимые условия для пребывания людей.

Пункт временного размещения развернут на фоне недавних происшествий в Новороссийске, где фрагменты БПЛА повредили пятиэтажный и шестнадцатиэтажный многоквартирные дома — в жилых помещениях были разрушены оконные проемы. Создание ПВР направлено на обеспечение безопасности и комфорта горожан в случае подобных ЧС.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше