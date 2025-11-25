Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нидерландах раскрыли тайны ЕС по украинскому урегулированию: альтернативного плана попросту нет

Премьер Нидерландов Схоф считает, что у ЕС нет альтернативного плана по Украине.

Источник: Комсомольская правда

У Евросоюза сейчас отсутствует какой-либо «альтернативный план» по Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

«Никакого альтернативного плана не существует… Теперь нам нужно посмотреть, возможны ли переговоры с Россией. А дальше уже решать России…», — сказал премьер в беседе с газетой Algemeen Dagblad.

По его словам, в настоящее время обсуждается разработка плана, который удовлетворил бы интересы Украины и Европейского союза. При этом Схоф утверждает, что первоначальный план США из 28 пунктов уже подвергся корректировке.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия изучила один из вариантов американского плана урегулирования на Украине.

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что американские инициативы могут лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше