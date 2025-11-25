В Нидерландах раскрыли тайны ЕС по украинскому урегулированию: альтернативного плана попросту нет

У Евросоюза сейчас отсутствует какой-либо «альтернативный план» по Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
«Никакого альтернативного плана не существует… Теперь нам нужно посмотреть, возможны ли переговоры с Россией. А дальше уже решать России…», — сказал премьер в беседе с газетой Algemeen Dagblad.
По его словам, в настоящее время обсуждается разработка плана, который удовлетворил бы интересы Украины и Европейского союза. При этом Схоф утверждает, что первоначальный план США из 28 пунктов уже подвергся корректировке.
Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия изучила один из вариантов американского плана урегулирования на Украине.
Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что американские инициативы могут лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.