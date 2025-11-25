«Кузя» на СВО, а «Яна» против России: Шокирующая судьба актёров «Универа»

Кещян попробовал себя в роли режиссёра и сценариста, а в 2019 году начал работу над фильмом под рабочим названием «Прошу прощения». Для многих поклонников это стало неожиданностью: тот самый «Майкл», который всегда казался чем-то вроде универсального комика, оказался человеком, глубоко интересующимся драматургией и кинопроизводством. Он не раз отмечал в интервью, что хочет двигаться дальше — не только играть в кадре, но и создавать собственные проекты, полностью контролируя креативный процесс. Также он принимал участие в записи подкастов.