В Новочебоксарске мужчина избил знакомого и накрыл его контейнером с мусором

В Чувашии мужчина из Новочебоксарска жестоко избил своего знакомого и накрыл его мусорным контейнером. Прохожий попытался остановить агрессора, но сам едва не пострадал. Причиной конфликта стали отношения с женщиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.