В Новочебоксарске мужчина избил знакомого и накрыл его контейнером с мусором

Избиение в Новочебоксарске. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Происходящее попало на видео. На данный момент подозреваемый задержан. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью.
«В полицию поступило сообщение, что на Речном бульваре один мужчина напал на другого и наносит ему беспорядочные удары. На место происшествия быстро прибыли сотрудники патрульно-постовой службы», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.
По словам задержанного, агрессия возникла из-за конфликтной ситуации, связанной с общей знакомой. Пострадавший был госпитализирован.
