В Госдуме предложили побороть «схему Долиной» с помощью «периода охлаждения»

«Переход права собственности на объект недвижимости на основании договора купли-продажи, где продавец — физическое лицо, регистрируется в государственных органах при соблюдении следующих условий: в договоре должно быть прописано, что оплата производится только на банковский счет продавца и исключительно после того, как будет завершена вся процедура. При этом с момента подписания соглашения должно пройти не менее семи календарных дней», — с официальным документом ознакомилось РИА Новости.