В Госдуме предложили побороть «схему Долиной» с помощью «периода охлаждения»

Представители фракции «Справедливая Россия» в Госдуме выступили с инициативой установить недельный период «заморозки» средств при сделках с недвижимостью. Это мера направлена на защиту прав добросовестных покупателей, указано в проекте поправок к закону о регистрации недвижимости.

Инициатива призвана обезопасить покупателей жилья от финансовых рисков.

«Переход права собственности на объект недвижимости на основании договора купли-продажи, где продавец — физическое лицо, регистрируется в государственных органах при соблюдении следующих условий: в договоре должно быть прописано, что оплата производится только на банковский счет продавца и исключительно после того, как будет завершена вся процедура. При этом с момента подписания соглашения должно пройти не менее семи календарных дней», — с официальным документом ознакомилось РИА Новости.

Инициатива связана с ростом случаев мошенничества на рынке недвижимости. По данным Российской гильдии риелторов, за последний год количество судебных споров увеличилось на 15−20%.

URA.RU уже рассказывало, что российские пенсионерки при продаже квартиры стали массово отменять сделки, ссылаясь на якобы обман. При этом деньги бабушки не возвращают. Эта схема стала особенно популярной после инцидента с певицей Ларисой Долиной.