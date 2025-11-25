Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского не запланирована

Левитт уточнила, что США не смогут продавать оружие НАТО «вечно».

Источник: Аргументы и факты

Планов по встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в настоящее время нет, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«На данный момент планов нет. Но, как вы знаете, все может измениться очень быстро…», — сказала она в ходе встречи с журналистами.

Кроме того, она рассказала, что Вашингтон прекратил оказывать помощь Украине по решению Трампа, но продолжает продавать оружие по линии Североатлантического альянса.

Левитт подчеркнула, что США не смогут продавать оружие НАТО «вечно».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны нет информации о том, планирует ли Зеленский посетить Вашингтон на следующей неделе и какие вопросы будут обсуждаться.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше