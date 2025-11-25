Белый дом: встреча Трампа и Зеленского не запланирована

Планов по встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в настоящее время нет, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«На данный момент планов нет. Но, как вы знаете, все может измениться очень быстро…», — сказала она в ходе встречи с журналистами.
Кроме того, она рассказала, что Вашингтон прекратил оказывать помощь Украине по решению Трампа, но продолжает продавать оружие по линии Североатлантического альянса.
Левитт подчеркнула, что США не смогут продавать оружие НАТО «вечно».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российской стороны нет информации о том, планирует ли Зеленский посетить Вашингтон на следующей неделе и какие вопросы будут обсуждаться.