На Гран-при RCC в Екатеринбурге встретятся два титулованных боксера

В сообщении отмечается, что это противостояние является одним из самых ожидаемых событий турнира. Мугидинов зарекомендовал себя как жесткий боец. Он имеет опыт выступлений в WLF и Eagle FC, а в системе RCC сначала проявил себя как кикбоксер, а затем получил шанс показать свои навыки в ММА.