Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Срок работы с наставником для студентов медвузов составит от одного до трех лет в зависимости от специальности и места работы, следует из проекта приказа Минздрава.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Согласно документу, выпускники медицинских вузов после аккредитации должны будут работать под руководством наставника до трех лет в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования.
Работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности «лечебное дело» и для ординаторов по направлениям «детская хирургия», «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия». При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1−1,5 лет.
Наставничество осуществляется медицинским работником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Оно может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате.
Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием. Выполнение его функций проходит на основании трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору.
Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны будут размещать на своих официальных сайтах перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей.
Соответствующие данные будут опубликованы на официальных сайтах по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года не позднее 15 рабочих дней, следующих за датой, на которую предоставляется информация.
При принятии приказ вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.