Минздрав уточнил сроки работы с наставником для студентов медвузов

Работа с наставником в течение трех лет предусмотрена только для выпускников специалитета по специальности «лечебное дело» и для ординаторов по направлениям «детская хирургия», «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия». При работе в новых регионах, а также селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1−1,5 лет.