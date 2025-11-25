Косиняк-Камыш: Польша продолжит вооружаться независимо от Украины

Польская сторона планирует продолжать вооружаться «независимо от развития ситуации на Украине», заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Положительные сигналы от переговорного процесса не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы всё равно должны вооружаться», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Косиняк-Камыш отметил, что Варшаве не следует уменьшать бюджет на безопасность.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС следует быть готовым предоставлять украинской стороне «военные ресурсы» ещё в течение трёх лет.