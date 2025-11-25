Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косиняк-Камыш: Польша продолжит вооружаться независимо от Украины

Министр обороны уточнил, что Варшаве не следует уменьшать бюджет на безопасность.

Источник: Аргументы и факты

Польская сторона планирует продолжать вооружаться «независимо от развития ситуации на Украине», заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Положительные сигналы от переговорного процесса не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы всё равно должны вооружаться», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Косиняк-Камыш отметил, что Варшаве не следует уменьшать бюджет на безопасность.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС следует быть готовым предоставлять украинской стороне «военные ресурсы» ещё в течение трёх лет.