ВККС разрешила арестовать экс-судью из Курганской области Козлова

Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на арест судьи Валерия Козлова. Ему инкриминируют незаконное освобождение члена преступной группировки «Локомотив» из мест лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные заседания суда.
«Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», — следует решение суда.
Основанием для принятия судом решения стало представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Следствие установило причастность судьи к незаконному освобождению из колонии Виталия Звонарева по кличке «Малой». Он был членом уральской преступной группировки «Локомотив». Согласно материалам дела, оглашенным в суде, мать осужденного организовала подкуп врача-уролога. Он сфальсифицировал анализы и поставил Звонареву диагноз «рак мочевого пузыря». После этого женщина передала 800 тыс. рублей судье, который на основании поддельного медицинского заключения вынес решение об освобождении заключенного по состоянию здоровья.
Возбуждено дело по статьям о взяточничестве, фальсификации доказательств, неправосудном решении и организации побега из колонии.
Выйдя из колонии, Звонарев возобновил преступную деятельность в своей группировке и был в очередной раз осужден в 2022 году.
На днях глава Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил о недопустимости какого-либо внешнего вмешательства в работу суда. Он подчеркнул, что единственными ориентирами для судей должны оставаться закон и судебная практика ВС. Ранее Совет судей РФ рассмотрел 15 прошений об отставке от своих членов. Среди заявителей — бывший глава Виктор Момотов, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере.
До этого Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в государственную собственность незаконно приобретенных активов на сумму 9 млрд рублей, принадлежащих Виктору Момотову. Речь также шла о почти 100 объектах недвижимости, оформленных на третьих лиц. По сведениям надзорного ведомства, глава Совета судей России присваивал государственные средства, незаконно получая из бюджета Краснодарского края более 100 млн рублей.