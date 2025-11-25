ВККС разрешила арестовать экс-судью из Курганской области Козлова

Следствие установило причастность судьи к незаконному освобождению из колонии Виталия Звонарева по кличке «Малой». Он был членом уральской преступной группировки «Локомотив». Согласно материалам дела, оглашенным в суде, мать осужденного организовала подкуп врача-уролога. Он сфальсифицировал анализы и поставил Звонареву диагноз «рак мочевого пузыря». После этого женщина передала 800 тыс. рублей судье, который на основании поддельного медицинского заключения вынес решение об освобождении заключенного по состоянию здоровья.