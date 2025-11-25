Ричмонд
В ГД предложили установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами

Аксененко предложил установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, а также установить минимальный размер этой ежемесячной выплаты не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении минимального размера ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением случаев, уже охваченных особыми мерами по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы) и гражданами старше 80 лет, в размере не ниже федерального минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Аксененко рассказал, что в России более 1,2 миллиона человек с инвалидностью первой группы, и за ними нужен особый постоянный уход.

«Зачастую сиделки — это очень дорого, а потому присматривают за своими родными члены семьи. Времени на это в зависимости от тяжести заболевания может уходить довольно много, а значит, человек не может полноценно выйти на работу и оказывается прикован к дому и больному родственнику. Естественно, это сказывается на достатке», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что существовавшая ранее выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, сейчас технически упразднена — ее перечисляют как надбавку к пенсии самих граждан, нуждающихся в уходе.

Однако, по его словам, если с больным что-то случается, родные фактически не могут использовать поступающие ему средства ни для покупки лекарств, ни на иные нужды, поскольку могут попросту не иметь к ним доступа.

«Да, и сумма, которую платят сейчас, крайне мала — от 1300 рублей до 2600 рублей с учетом районных коэффициентов — это около 6% от действующего МРОТ. Я предлагаю, во-первых, обеспечить оплату труда тех людей, кто осуществляет уход за больным, а во-вторых, довести сумму выплат как минимум до МРОТ», — подытожил Аксененко.

