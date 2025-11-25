Борьба с онкологией, поддержка многодетных и участников СВО: скорректированы расходы в бюджете Пермского края

Отдельным блоком вынесен законопроект о статусе многодетной семьи. Губернатор региона Дмитрий Махонин предложил сделать так, чтобы этот статус распространялся не только на семьи с родными, но и с усыновленными детьми, а также с детьми под опекой. Статус сохранят и для семей, где есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы в возрасте до 23 лет. Право бесплатного посещения краевых и муниципальных музеев, выставок, парков культуры и отдыха для многодетных семей планируют сделать без учета их доходов.