СМИ: Россиянина, прилетевшего в Подгорицу, арестовали в аэропорту за расправу

Россиянина, прилетевшего из Турции в Черногорию, арестовали в аэропорту — причиной стала расправа, совершенная им ранее. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Euronews, ссылаясь на местных правоохранителей.
34-летний мужчина прибыл в аэропорт Подгорицы из Стамбула. После высадки он отправился на паспортный контроль, который нужно пройти при пересечении границы.
В ходе проверки выяснилось, что на мужчину выдан международный ордер на арест, передает издание.
О его дальнейшей судьбе не сообщается.
