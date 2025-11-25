Ричмонд
СМИ: Россиянина, прилетевшего в Подгорицу, арестовали в аэропорту за расправу

Россиянина, прилетевшего из Турции в Черногорию, арестовали в аэропорту — причиной стала расправа, совершенная им ранее. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Euronews, ссылаясь на местных правоохранителей.

34-летний мужчина прибыл в аэропорт Подгорицы из Стамбула. После высадки он отправился на паспортный контроль, который нужно пройти при пересечении границы.

В ходе проверки выяснилось, что на мужчину выдан международный ордер на арест, передает издание.

О его дальнейшей судьбе не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге задержали россиянина, который пытался вывезти секретные документы в Пакистан, связанные с военными вертолетами и силами ПВО.

Кроме того, в октябре Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Москве россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани.

3 августа блогера из России Тимура Збарского также арестовали в Таиланде за съемки боевых действий на границе с Камбоджей.

Помимо этого, силовики на Бали задержали двух российских граждан по подозрению в вымогательстве денег у иностранцев.