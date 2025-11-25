Волонтеры русского народного собора помогут всем

Граждане, проживающие вблизи зоны боевых действий, чувствуют себя наиболее напряженно, часто испытывают растерянность при решении самых элементарных вопросов. Люди нуждаются в разъяснениях, консультациях, а также простой человеческой поддержке, поскольку наиболее травмированы самыми разными ситуациями и состояниями: потерей имущества, близких, страхом за свою жизнь и родных. Именно поэтому было принято решение об открытии общественных приемных в приграничных областях и республиках, в том числе в ДНР.