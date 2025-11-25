Волонтеры русского народного собора помогут всем

В Донецкой Народной Республике открылся Всемирный русский народный собор (ВРНС). Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какие задачи стоят перед общественной организацией.
Граждане, проживающие вблизи зоны боевых действий, чувствуют себя наиболее напряженно, часто испытывают растерянность при решении самых элементарных вопросов. Люди нуждаются в разъяснениях, консультациях, а также простой человеческой поддержке, поскольку наиболее травмированы самыми разными ситуациями и состояниями: потерей имущества, близких, страхом за свою жизнь и родных. Именно поэтому было принято решение об открытии общественных приемных в приграничных областях и республиках, в том числе в ДНР.
— Общественные приемные Всемирного русского народного собора тесно сотрудничают с рядом органов и ведомств, региональными властями, военными комиссариатами и епархиями Русской православной церкви. Жителей принимают адвокаты, военный комиссар, психологи, реабилитологи, специализирующиеся на травмах потери близких, священники, социальные работники, представители других ведомств, — рассказали «Вечерней Москве» в департаменте внутренней политики администрации главы и правительства ДНР.
Там дополнили, что в общественную приемную ВРНС может обратиться любой человек, нуждающийся в бесплатной профессиональной помощи в различных сферах.
— Те, кто сталкивается с трудными жизненными обстоятельствами, получат психологическую поддержку, а граждане, ищущие духовного наставничества, смогут обратиться за поддержкой к священнослужителям, — объяснили в департаменте внутренней политики администрации главы и правительства ДНР.
К тому же в приемной организуются обучающие мероприятия, в том числе по оказанию медицинской доврачебной помощи и тактической медицине. Таким образом люди смогут повысить свою компетентность и будут готовы к экстренным ситуациям.
Также гражданам оказывают юридические консультации для решения правовых вопросов. Обращения уже начали поступать, в основном вопросы, связанные с оказанием юридической помощи военнослужащим.
Более того, помогают беженцам, вынужденным переселенцам и гражданам, пострадавшим от обстрелов.
— Жителям уже оказана гуманитарная поддержка. Переданы продуктовые наборы, бытовая химия, предметы личной гигиены и другие необходимые вещи, — отметили в департаменте.
Общественные приемные ВРНС открылись в Запорожской и Херсонской областях.
— Мы стремимся к тому, чтобы никто не оставался наедине со своей бедой, — сказал заместитель главы ВРНС Михаил Иванов. — Даже если какая-то проблема не входит в наши прямые полномочия, мы поможем составить дорожную карту для ее решения.
В общественную приемную ВРНС за помощью можно обратиться по предварительной записи по электронной почте. Расписание работы будет опубликовано в ближайшее время в Telegram-канале приемной и на сайте Донецкой епархии.