В России предложили компенсировать проверку газового оборудования ряду граждан: подробности

Лантратова сообщила о существующих региональных льготах оплаты техобслуживания газового оборудования. В качестве примера была названа Кировская область. Там действует особая программа компенсации расходов для семей военнослужащих. Льгота распространяется на супругов, детей и родителей участников СВО. Она также покрывает техобслуживание, замену, установку и подключение газового оборудования.