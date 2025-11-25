Ричмонд
В России предложили компенсировать проверку газового оборудования ряду граждан: подробности

В Госдуме хотят установить льготу на проверку газового оборудования.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ввести федеральную льготу, по которой многодетные семьи, пенсионеры и семьи участников СВО смогут получить компенсацию от 50% за ежегодное ТО газового оборудования.

Инициатором выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Свое обращение она направила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Соответствующий текст есть в распоряжении РИА Новости.

Лантратова сообщила о существующих региональных льготах оплаты техобслуживания газового оборудования. В качестве примера была названа Кировская область. Там действует особая программа компенсации расходов для семей военнослужащих. Льгота распространяется на супругов, детей и родителей участников СВО. Она также покрывает техобслуживание, замену, установку и подключение газового оборудования.

Как полагает парламентарий, льгота решит три задачи: повысит доступность сервисного обслуживания газового оборудования, сократит риск аварий и поддержит материальное положение незащищенных граждан.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой доработать закон о компенсации за утраченное жилье.