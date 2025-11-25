Горячий нрав и мощный талант Мордюковой влюбляют и в год ее столетия

— Их жизнь не была окутана мифами — скорее она была хорошо известна и оттого еще более драматична. Их быт действительно был далек от идеала. Будучи знаменитыми артистами, они ютились в проходной комнате коммунальной квартиры, и сегодня это сложно даже представить. В такой обстановке их любовная лодка неизбежно разбивалась о быт. Их характеры были полярными: скромный, домашний, немного закрытый Тихонов и горячая, эмоциональная Мордюкова, к которой постоянно наведывались многочисленные родственники, подолгу гостившие в той самой проходной комнате. Трагедия их семьи, конечно, не ограничивалась теснотой. Нонна Викторовна была человеком увлекающимся.