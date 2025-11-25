Горячий нрав и мощный талант Мордюковой влюбляют и в год ее столетия

25 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой, всенародно любимой актрисы. Автор книги «Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов» Виталий Кондор пообщался с «Вечерней Москвой».
Писатель рассказывает, что книга сложилась благодаря невероятному притяжению актрисы, сыгравшей более чем в шестидесяти фильмах. Красавица-казачка видится молодой и прекрасной до сих пор.
— Почему вы решили посвятить книгу именно этой актрисе?
— Нонна Викторовна всегда занимала особое место на пьедестале отечественного кинематографа. Это была уникальная, неординарная личность, и шанс написать о ней стал для меня возможностью не просто создать биографию, а через исследование ее жизни по-настоящему с ней познакомиться. Она далека от моего поколения, но разве мы не сравниваем себя с личностями, жившими еще раньше? Бунтарский дух Есенина, например, находит отклик и у современных читателей. Так же и с Мордюковой — ее мощный талант, горячий нрав и огромный вклад в культуру являются ценностями вневременными.
— Кто из них вам ближе, кому больше сопереживали, собирая материал?
— Что касается сравнения…. Мне кажется, Тихонов и Мордюкова — это те творческие величины, за жизнью которых мы наблюдаем со стороны, чтобы понять простую истину: даже, казалось бы, самым ярким людям бывает очень непросто отыскать личное счастье.
— Тихонов и Мордюкова — самая красивая пара советского кинематографа, но их отношения окутаны мифами, что они плохо жили, очень отличались по темпераменту и характеру, что он не помогал ей с сыном. Что было на самом деле?
— Их жизнь не была окутана мифами — скорее она была хорошо известна и оттого еще более драматична. Их быт действительно был далек от идеала. Будучи знаменитыми артистами, они ютились в проходной комнате коммунальной квартиры, и сегодня это сложно даже представить. В такой обстановке их любовная лодка неизбежно разбивалась о быт. Их характеры были полярными: скромный, домашний, немного закрытый Тихонов и горячая, эмоциональная Мордюкова, к которой постоянно наведывались многочисленные родственники, подолгу гостившие в той самой проходной комнате. Трагедия их семьи, конечно, не ограничивалась теснотой. Нонна Викторовна была человеком увлекающимся.
Что до тяжести характера, то это философский вопрос. Все мы в какой-то степени «уникальные снежинки». А уж творческие люди, которые всего добиваются упорством и неистовым талантом, и подавно не могут быть простыми. Их характеры — это и есть те двигатели, без которых не было бы и тех гениальных ролей, влюбляющих в себя до сих пор….
ДОСЬЕ.
Нонна (Ноябрина) Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Донецкой области. Всенародную славу ей принесла роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». Снялась более чем в 50 фильмах, одними из самых известных стали «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Бриллиантовая рука» (1968), «Родня» (1981). Умерла 6 июля 2008 года в Москве.