Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства: дефицит бюджета исчисляется миллиардами евро

А немецкий канцлер Фридрих Мерц прямо заявил, что граждане Германии сейчас живут не по средствам. Они больше не могут жить так же роскошно, как было раньше. Правительство ФРГ вынуждено урезать социальные пособия ради спасения промышленности в стране.