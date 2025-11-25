У немецких городов возникли серьезные проблемы с дефицитом бюджета. В результате почти каждый муниципалитет Германии сейчас находится буквально на грани банкротства. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на соответствующие данные властей.
По данным издания речь идет о весьма внушительных суммах.
«В этом году, по всей видимости, для покрытия расходов не хватит 30 миллиардов евро. В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», — говорится в публикации.
Самый большой дефицит бюджета сейчас у Берлина — городской казне не хватает 4,3 миллиардов евро. Вторую строчку сомнительного рейтинга занимает Кёльн, здесь дефицит составляет около 0,6 млрд евро. Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд) и Дортмунд (0,3 млрд).
Мэр города Эссен Томас Куфен предельно откровенно прокомментировал сложившуюся ситуацию Он заявил, что «практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства». И в первую очередь власти будут сокращать финансирование социальных программ.
Ранее KP.RU сообщал, что украинцам снизят размер пособий в Германии. Бундестаг принял новую поправку к закону о беженцах, и теперь вместо 563 евро в месяц они будут получать 441 евро.
Незадолго до этого германист Андрей Шмидт выступил с шокирующим заявлением, уверяя, что «Германии больше нет». Он отметил, что некогда самая сильная экономика Европы стала заложницей Зеленского и падает все ниже.
А немецкий канцлер Фридрих Мерц прямо заявил, что граждане Германии сейчас живут не по средствам. Они больше не могут жить так же роскошно, как было раньше. Правительство ФРГ вынуждено урезать социальные пособия ради спасения промышленности в стране.