Многие пункты, входящие в мирный план урегулирования конфликта на Украине, успешно согласованы. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, Вашингтон активно ведет переговоры с Москвой и Киевом об этом документе. Американская сторона желает решить проблему «как можно скорее».
Ливитт также надеется, что Россия одобрит предложенный план. Президент США Дональд Трамп довольно гибок в обсуждении условий урегулирования.
— Я думаю, что он уже проявил достаточную гибкость, — высказалась она.
Кроме того, украинские представители позитивно настроены на успех мирной инициативы.
Вашингтон также остановил финансирование конфликта на Украине. США только получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, считает нелепыми условия Евросоюза по урегулированию украинского конфликта.
23 ноября ЕС представил альтернативный план решения кризиса на Украине, согласно которому обмен территориями будет обсуждаться уже после перемирия.