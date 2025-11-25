Снегопад спровоцировал серьёзные пробки в утренний час пик во Владивостоке

Ночной снегопад стал причиной масштабных утренних пробок во Владивостоке. Затор на въезде в город начинается ещё в районе остановки «14-й км» и сохраняется вплоть до конца Некрасовского путепровода.
Согласно данным карт, практически весь Советский район окрашен в красный цвет. Обновлённый перекрёсток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока, как иронично замечают пользователи соцсетей, ситуацию не спасает.
Кроме того, затруднено движение из Первомайского района в сторону центра: центральная часть города скована пробками, как и дорога в направлении улицы Некрасовской, 50.
Отметим, что дорожники «СГТ» уже обработали от снега и наледи ключевые проезды города, сложные спуски и подъемы, а также объездную трассу Седанка — Патрокл и дороги Русского острова.