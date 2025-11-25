Девятиклассники Хабаровского края могут больше не бояться ГИА

Государственная дума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, благодаря которому выпускники девятых классов смогут бесплатно поступить в учреждения среднего профессионального образования, даже не сдал ГИА или получил по итогам аттестации неудовлетворительные оценки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документ был внесён на рассмотрение депутатам в июле текущего года.
Согласно информации, размещённой на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, изменения в федеральный закон «Об образовании» начнут действовать с 1 января 2026 года. Касаются они программ подготовки рабочих профессий и служащих, которые определят региональные власти в соответствии с потребностями в определённых специалистах.
Как объяснили нашему корреспонденту в министерстве образования Хабаровского края, до вступления в силу нового закона девятиклассники могли поступить учиться в учреждения профессионального образования только по аттестату об основном общем образовании, который выдаётся только по итогам сдачи ГИА.
— Те девятиклассники, которые по какой-то причине не смог пройти государственную итоговую аттестацию, продолжали получать образование в школе. Проходит это, например, в форме семейного обучения, чтобы повторно сдать ГИА в следующем году, — уточнили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Благодаря новому закону, не сумевшие сдать экзамены, одновременно освоят рабочую профессию и подготовятся к пересдаче ГИА. Так, по завершении программы ученики получат не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что предоставит им реальные возможности для трудоустройства.
Отметим, что в 2025 году в Хабаровском крае запускают проект «Моя первая профессия». Благодаря ему ребёнок сможет повторно освоить программу основного общего образования в школе (по индивидуальной программе) либо на дому, параллельно проходя обучение в Центре опережающей профессиональной подготовки Хабаровского краевого института развития образования или на базе колледжей и техникумов региона по краткосрочным программам.
В итоге ребёнок получит свидетельство по первой востребованной в регионе профессии. За каждым обучающимся будет закреплён наставник до момента получения аттестата об основном общем образовании и поступлении в учреждение СПО. В настоящее время к проекту готовы присоединиться 12 учреждений среднего профессионального образования.