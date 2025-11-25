Девятиклассники Хабаровского края могут больше не бояться ГИА

Благодаря новому закону, не сумевшие сдать экзамены, одновременно освоят рабочую профессию и подготовятся к пересдаче ГИА. Так, по завершении программы ученики получат не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что предоставит им реальные возможности для трудоустройства.