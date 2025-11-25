Задержанный в Петербурге бизнесмен из Латвии Гордеев попросил убежища в России

Гордеев является уроженцем Ростовской области, его сын родился в Ленинграде. В 2020 году бизнесмен переехал из Латвии в Россию, получил вид на жительство, но не успел его своевременно продлить по бюрократическим причинам. При получении разрешения на временное проживание в ГУ МВД Санкт-Петербурга он был задержан и сейчас содержится в изоляторе.