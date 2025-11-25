Задержанный в Петербурге бизнесмен из Латвии Гордеев попросил убежища в России

Александр Гордеев, учредитель логистической компании Overseas Baltic, разыскиваемый литовскими властями и задержанный в Санкт-Петербурге в октябре, подал обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой о предоставлении политического убежища, сообщает ТАСС.
Как сообщила адвокат бизнесмена Дарья Руденко, её доверитель не имеет гражданства Литвы и вёл бизнес на её территории как негражданин Латвии — особая правовая категория для лиц, постоянно проживавших в республике на момент 1 июля 1992 года, но не получивших её гражданства. Гражданства других государств у Гордеева также нет.
По словам адвоката, уголовное преследование в Литве является незаконным и направлено на оказание давления с целью принуждения бизнесмена к подписанию экономически невыгодного мирового соглашения в рамках коммерческого спора в другой юрисдикции. Руденко охарактеризовала это как рейдерский захват, инициированный гражданином Швеции, который, по её данным, вступил в коррупционный сговор с литовскими правоохранителями.
Гордеев и его защита полагают, что в таких условиях он не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Литве. Дополнительные риски связаны с возможным политическим и уголовным преследованием в ЕС из-за поддержки бизнесменом российских военнослужащих в зоне СВО.
Адвокат отметила, что срок давности по инкриминируемому Гордееву преступлению уже истёк, а в январе 2025 года прекратит действие двусторонний договор России и Литвы о правовой помощи, денонсированный литовским парламентом в июне 2024 года. Таким образом, правовые основания для выдачи предпринимателя отсутствуют.
Гордеев является уроженцем Ростовской области, его сын родился в Ленинграде. В 2020 году бизнесмен переехал из Латвии в Россию, получил вид на жительство, но не успел его своевременно продлить по бюрократическим причинам. При получении разрешения на временное проживание в ГУ МВД Санкт-Петербурга он был задержан и сейчас содержится в изоляторе.
Как сообщалось ранее, 66-летний Гордеев находится в международном розыске по обвинению в присвоении более €1 млн компании, где он был директором и акционером в 2014—2019 годах. По данным НЦБ Интерпола, при начале процедуры банкротства фирмы он начал незаконно выводить средства с её счетов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.