«Известия»: в России разработают модели самолетов для внутренних авиалиний

В сообщении отмечается, что кооперация может помочь избежать ошибок, допущенных при проектировании самолета «Байкал». ОАК может стать лидером в создании рынка малой авиации в России. Привлечение небольших конструкторских бюро позволит использовать их опыт и знания для разработки востребованных моделей самолетов.