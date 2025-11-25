Ричмонд
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова поддержать малые конструкторские бюро в разработке, сертификации и организации производства легких самолетов, которые будут использоваться на внутренних маршрутах. Об этом сообщают «Известия».

«Глава ОАК Виктор Бадеха поручил оценить объем рынка и требующуюся линейку самолетов. К работе привлекут конструкторские бюро и фирмы, у которых есть опыт проектирования и постройки самолетов, аналогичных американской Cessna», — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что кооперация может помочь избежать ошибок, допущенных при проектировании самолета «Байкал». ОАК может стать лидером в создании рынка малой авиации в России. Привлечение небольших конструкторских бюро позволит использовать их опыт и знания для разработки востребованных моделей самолетов.