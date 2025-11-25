Россияне массово переходят на наличные: в чём дело

Такие данные привёл Центральный банк России, передает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Известия», максимальные показатели зафиксированы были лишь в 2022 году, когда жители страны массово запасались наличными на фоне экономической нестабильности. В регуляторе объясняют рост спроса на наличные частыми отключениями интернета.
Граждане снимают больше денег, чтобы иметь возможность рассчитаться наличными в случае, если безналичные платежи не сработают. Кроме этого, увеличение популярности бумажных денег могли вызвать меры усиленного банковского контроля за подозрительными операциями.
Люди увеличивают долю наличных расчетов, чтобы снизить риск блокировки счетов или задержки переводов. Еще одна причина — опасения по поводу усиленного внимания со стороны налоговых органов. С 1 июля Федеральная налоговая служба получила право проводить выборочные проверки карт в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов по НДФЛ и НПД.
По мнению специалистов, существенных изменений в использовании наличных начиная с этого периода ожидать не стоит. Доля безналичных платежей в России остается высокой — около 87%, что является одним из лучших показателей в мире.
Однако активное использование наличных мешает контролю за движением средств, способствует уклонению от налогов и росту теневой экономики, предупреждают эксперты.