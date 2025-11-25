Учёные заявили, что кошки повышают риск развития шизофрении у своих хозяев

Основной причиной этой корреляции является паразит Toxoplasma gondii, который может передаваться от заражённых кошек человеку.
Исследование показало, что носителями токсоплазмы могут быть до 70% владельцев кошек. Учёные пришли к выводу, что кошки способны неосознанно влиять на мысли, эмоции и поведение хозяев, выступая потенциальными триггерами нервных срывов у людей, склонных к психической нестабильности.
