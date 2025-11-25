«Газпром»: Хранилища газа в Европе опустели до рекордного уровня

19, 20 и 21 ноября Gas Infrastructure Europe (GIE) зафиксировала максимальные суточные отборы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы с начала наблюдений. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
13 октября на континенте стартовал сезон отбора газа. Тогда же хранилища были заполнены на 83 процента.
Уже через восемь дней, 21 ноября, уровень их заполненности опустился на три процента — до 80 процентов. Этот показатель является наименьшим за последние десять лет.
— Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение, — добавили в публикации.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил приостановить поставку газа в Черногорию в ответ на установление визовых ограничений для российских граждан.
По данным Financial Times, США хотят вытеснить газ из РФ с рынка ЕС «до последней молекулы». Должностные лица страны посещают страны Европы для продвижения американских энергоносителей.